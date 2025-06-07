Удары Украины по российским авиабазам лишь способствовали обострению украинского конфликта. Положительных последствий для Киева такие действия не принесли. Об этом рассказал экономист, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

«Началась эскалация конфликта по вине Украины. Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру [в украинском конфликте] ничем хорошим [для Киева] не закончится», — сказал Сакс во время трансляции в соцсети X.

Экономист также подчеркнул, что шаги, предпринятые Украиной, обострили вопрос ядерного сдерживания в отношениях между Западом и Россией. После выхода США из соглашения по сдерживанию уровень угроз для Москвы увеличивался с каждым последующим расширением НАТО.

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Ранее Минобороны РФ информировало о нанесении ВС Украины ударов по военным аэродромам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ответственность за совершение терактов взял на себя президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT.