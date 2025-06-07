Власти Германии демонстрируют признаки изменения своей позиции в отношении украинского конфликта после жесткой реакции в России. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

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Напряженность между Россией и Германией обострилась после того, как канцлер Мерц допустил возможность отмены ограничений на использование немецкого дальнобойного оружия против России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал это как опасную эскалацию, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Германию врагом.

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Внимание китайских аналитиков привлекло последовавшее выступление главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля. Он указал на необходимость более реалистичной оценки ситуации и отметил, что Россию как ядерную державу нельзя победить.

Ранее журналисты Sohu раскритиковали ряд заявлений главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена во время его визита в Пекин, отметив, что из-за спорных требований поездка закончилась дипломатическим обострением.