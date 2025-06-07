Аналитик высказался об антироссийской позиции Польши
Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в ходе трансляции в социальной сети X.
По его словам, на Украине служат тысячи наемников.
«Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба», — подчеркнул он.
По мнению Риттера, в Варшаве не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки против их предков.
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