В Белом доме не считают, что США грозит рецессия по сценарию Маска

Руководитель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет не считает, что США уже во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за пошлин, которые ранее ввел президент Дональд Трампа. Таким образом, Хассет раскритиковал мнение предпринимателя Илона Маска, спрогнозировавшего рецессию.

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"Пошлины введены, инфляция замедлилась, на рынке труда все отлично, а налоговые льготы еще даже не вступили в силу. Это точно будет не рецессия и даже не экономический рост в 3%, все будет гораздо лучше", - заявил чиновник из Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Хассет отметил, что только в мае торговые пошлины принесли в американскую казну порядка 60 млрд долларов. В свою очередь Бюджетное управление Конгресса опубликовало прогноз, согласно которому США в течение 10 лет получат в виде тарифных поступлений 2,8 трлн долларов, добавил Хассет.

Маск предрек рецессию в США из-за пошлин

Отметим, что Трамп ввел торговые пошлины в отношении большинства государств мира в начале апреля.

Издание The New York Times сообщило, что Трамп после скандала с Маском не исключает зависимость миллиардера от наркотиков.