Союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом

Соратники Илона Маска, занимающие государственные посты, могут подвергнуться чистке вследствие разногласий между предпринимателем и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

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В статье сказано, что первым сигналом стала неожиданная отставка Джареда Айзекмана — сторонника Маска, которого ранее предполагалось назначить главой NASA. Под угрозой также находятся такие фигуры, как специалист по криптовалютам и искусственному интеллекту Дэвид Сакс, политический консультант Шрирам Кришнан и экс-банкир Маска из Morgan Stanley Майкл Граймс, ныне служащий в Минторге США.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Трамп связал «сумасшествие» Маска с употреблением наркотиков

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с употреблением наркотиков.