Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине

Украинский боксер Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить в своем доме на Украине. Его слова приводит «Би-би-си».

«Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — сказал он.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

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Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс.