Трамп выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

Lenta.ru

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию украинского конфликта после терактов Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины
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Он прокомментировал прогресс между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса.

«Я думаю, что Россия не пойдет на остановку (переговоров — примечание "Ленты.ру") по соглашению», — подчеркнул американский лидер.

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Он добавил, что в случае необходимости по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России.

Ранее Трамп заявил, что Украина дала повод России пойти и «разбомбить их к чертям».