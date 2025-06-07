В Германии рассказали об ударе ЕС по экономике Украины

Отказ продлить особый беспошлинный режим для украинских товаров станет катастрофой для Украины, пишет немецкое издание Zeit.

По данным газеты, к радости таких государств, как Польша, Европейский союз постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины. Журналисты в Германии уточнили, что принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике.

В ЕС опасаются угроз Трампа прекратить поддержку Украины

«Для Украины решение Евросоюза было принято в очень неподходящее время», — говорится в статье.

Ранее Евросоюз отменил действие программы беспошлинного импорта товаров с Украины.