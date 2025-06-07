Слова Трампа о законопроекте Грэма застопорили процесс его принятия

В конгрессе США пока не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Сторонники законопроекта не демонстрируют готовность бросить вызов президенту. Высказывания Трампа в четверг затормозили набирающий обороты процесс продвижения этой инициативы», — говорится в сообщении.

В четверг Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом Грэма о новых санкциях против России.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Одним из ключевых аспектов законопроекта, который уже получил поддержку 82 сенаторов, является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Также предусмотрены 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.