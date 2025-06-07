Трамп высказался о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает законопроект о санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Об этом пишет РИА Новости.

«У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект», — высказался он.

Раскрыты попытки Трампа смягчить санкции против России

Ранее Трамп попросил американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Речь идет о законопроекте, который предполагает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.