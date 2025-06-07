Трамп заявил, что ему не понравились атаки Киева на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде на недопущение перерастания украинского конфликта в ядерное противостояние после недавних атак ВСУ на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт не должен достигать ядерного уровня. Последние действия Украины неприемлемы — они создали условия для жесткого ответа», — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что после инцидентов ожидал массированного удара России.

Трамп рассказал о последствиях украинских ударов по России

«Увидев это, я предположил незамедлительную реакцию», — сказал Трамп.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Трамп распорядился увеличить производство беспилотников в США.