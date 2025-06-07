На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

Европа хочет продолжать помогать Украине, но США выступают против этого и приложат все усилия, чтобы вытеснить Украину из мировой повестки на периферию. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

© Lenta.ru

Он пояснил, что на саммите НАТО Европа намерена обосновать увеличение расходов на оборону «российской угрозой», чтобы затем часть средств направить на помощь Киеву.

«Но США против такой формулировки в итоговом документе», — написал политик.

Сейчас Вашингтону нужно, чтобы украинский кризис воспринимался как региональный конфликт. Тогда США смогут прекратить глобальное участие в нем, при этом не понеся никаких репутационных потерь, считает депутат.

Западный аналитик выразил недоумение из-за решений США по Украине

Ранее Дубинский допустил, что ссора американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска обернется негативными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского.