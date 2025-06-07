Рябков: Мерц пытается убедить Трампа вернуть США на путь эскалации по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц добивается от Дональда Трампа возврата к стратегии безоговорочной поддержки Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Брюссельские стратеги убеждают Трампа возобновить курс предыдущей администрации США, предполагавший максимальную военную помощь Киеву», — пояснил Рябков.
Он связал с этой позицией недавнее заявление Мерца о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России. Замминистра охарактеризовал такие шаги как препятствие для политического урегулирования.
«Подобные действия противоречат интересам сторон, заинтересованных в мирном решении», — сказал он.
Накануне Трамп провел встречу с Мерцем. В ходе диалога американский лидер назвал вероятной необходимость позволить Украине и России «немного подраться», прежде чем заключать мирное соглашение.
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Сообщалось, что Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом задали только один вопрос. При этом Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.
Ранее в США заявили, что Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме.