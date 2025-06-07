Премьер-министр Индии открыл самый высокий железнодорожный мост в мире

В пятницу, 6 июня, индийский премьер-министр Нарендра Моди торжественно открыл на севере страны самый высокий железнодорожный мост в мире. Впечатляющий своими размерами и характеристиками инфраструктурный объект связал союзную территорию Джамму и Кашмир с остальной частью южноазиатской республики, а также обеспечил бесперебойное и не зависящее от погоды движение между крупными населенными пунктами в самой Кашмирской долине.

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Длина Чинабского моста - 1315 метров. Открывая сооружение, Нарендра Моди лично прошел по центральному пролету моста с национальным флагом Индии в руках. А затем и протестировал гигантское железнодорожное сооружение, проехав по нему в кабине украшенного цветами электропоезда.

"Чинабский железнодорожный мост - это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром", - написал Моди в соцсетях, имея ввиду крупнейшие города индийского Кашмира. Реализованный проект также придаст импульс туризму и создаст новые возможности для региона, добавил индийский премьер.

Строительство моста, который находится на высоте 359 метров над уровнем моря и назван по имени протекающей под ним реки Чинаб, шло все последнее десятилетие и обошлось в 160 миллионов долларов.

Однако результат железнодорожного долгостроя стал знаковым достижением для Индии не только с инженерной точки зрения (сейсмоустойчивое сооружение с центральным пролетом в 467 метров учитывает возможность частых землетрясений в Гималаях и порывов ветра до 74 метров в секунду), но и наполнен ярким символизмом. Ведь самый высокий мост в мире - он на 29 метров выше Эйфелевой башни - ввели в эксплуатацию спустя всего несколько недель после индийско-пакистанской военной эскалации в Кашмире, что знаменует уверенное и поступательное развитие Индией инфраструктуры этого региона, несмотря на все сложности.

"Мечта, ставшая реальностью" - так и только так индийские СМИ комментируют открытие моста. Данное мероприятие несколько раз переносилось по различным причинам.

Главный министр (губернатор) индийской союзной территорию Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что еще в период нахождения Индии под британской колониальной оккупацией рассматривалась возможность реализации такого проекта.

"Сегодня, то что не смогли сделать британцы, сделано вашими руками. Кашмирская долина соединена с другими частями страны", - отметил чиновник.

Как сообщает издание The Indian Express, Чинабский мост является ярким примером успешной реализации правительством Индии стратегии по модернизации национальной транспортной сети в рамках достижения заявленных целей развития к 2047 году, когда будет отмечаться столетие независимости страны.

Сооружение также является частью железнодорожной ветки Удхампур-Сринагар-Барамулла в горно-холмистом индийском Кашмире, которая имеет протяженность 272 километра и проложена через 36 туннелей и 934 моста. Ожидается, что на этом маршруте будут курсировать специальные индийские поезда Vande Bharat, которые приспособлены к Гималайским зимам и низким температурам.