Трамп связал «сумасшествие» Маска с употреблением наркотиков

Американский президент США Дональд Трамп допустил, что бизнесмен Илон Маск решил вступить с ним в конфликт под влиянием наркотических веществ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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По данным издания, в беседе со своими помощниками глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

«По словам двух человек, знакомых с Трампом, в течение последних 24 часов президент рассказывал своим соратникам, что "безумное" поведение Маска связано с его наркотиками», — говорится в статье.

В США заявили о возможных проблемах Маска в бизнесе из-за конфликта с Трампом

Ранее в США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа.