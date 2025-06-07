В США заявили о возможных проблемах Маска в бизнесе из-за конфликта с Трампом

Публичный конфликт между американским президентом Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском может повлиять на планируемую сделку по привлечению его стартапом в сфере искусственного интеллекта xAI займа в размере 5 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По данным издания, в четверг, 5 июня, финансовая компания Morgan Stanley собрала группу руководителей компании xAI, чтобы обсудить предоставление денег быстрорастущему стартапу.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума

«Теперь банкиры встревожены, что испорченные отношения между Маском и Трампом повлияют на сделку xAI по привлечению долга в 5 миллиардов долларов», — говорится в статье о проблемах предпринимателя.

Ранее Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились. Миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».