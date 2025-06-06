Депутат Рады: Трамп и Маск помирятся, а «достанется» Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск в будущем придут к согласию, что негативно отразится на украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом в пятницу, 6 июня, Дубинский написал в своем Telegram-канале.

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— Трамп и Маск, конечно, помирятся. А ***** (расплачиваться — прим. «ВМ») будут, как всегда, кого-то третьего, — написал политик, намекнув, что этим «третьим» станет Зеленский.

Он призвал украинского президента не испытывать излишнего оптимизма по поводу текущих разногласий между бизнесменом и американским президентом, передает Лента.ру со ссылкой на политика.

3 июня Маск открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он отметил, что США с каждым годом только увеличивают свой госдолг, и поддержал идею объявления импичмента Трампу. Кроме того, американский предприниматель заявил, что без его поддержки американский лидер не смог бы одержать победу на президентских выборах.