Сийярто поблагодарил Новака за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию.

«Мы с Александром Новаком... установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность», — написал Сийярто в соцсетях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Евросоюз должен вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией.