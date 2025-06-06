Экс-сенатор США обвинил Зеленского в попытке срыва переговоров с РФ

Аксинья Кравченко

Украина атакой беспилотников на аэродромы России попыталась сорвать мирные переговоры, а Владимир Зеленский показал, что не хочет мира. Об этом заявил бывший член Сената штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк, передает РИА Новости.

Зеленский выдал себя одним поступком
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Он уверен, что время для атаки было выбрано точно, чтобы «сорвать мирные переговоры».

«Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира», — добавил Блэк.

Также, по его мнению, совершенно очевидно, что НАТО и Евросоюз «полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны».

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Напомним, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня. На следующий день в Стамбуле прошли переговоры РФ и Украины. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта.