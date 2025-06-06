Украина атакой беспилотников на аэродромы России попыталась сорвать мирные переговоры, а Владимир Зеленский показал, что не хочет мира. Об этом заявил бывший член Сената штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк, передает РИА Новости.

Он уверен, что время для атаки было выбрано точно, чтобы «сорвать мирные переговоры».

«Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира», — добавил Блэк.

Также, по его мнению, совершенно очевидно, что НАТО и Евросоюз «полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны».

Стало известно, какая судьба ждет Украину при Зеленском

Напомним, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня. На следующий день в Стамбуле прошли переговоры РФ и Украины. На встрече делегации договорились об очередном обмене пленными и обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта.