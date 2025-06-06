Зеленский сделал очередное дерзкое заявление о России

Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады по итогам визита представителей Украины в США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, украинская делегация представила «подлинные намерения российского руководства» партнерам.

Зеленский заявил, что российская армия якобы «готовится к дальнейшим боевым действиям» и к возможному их расширению.

Политик также отметил, что делегация Киева имела «хорошие встречи на всех уровнях».

Зеленский отказался воспринимать меморандум РФ всерьез

Ранее в Госдуме назвали реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ответный удар России по военным объектам республики «крокодильими слезами».