Экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью DW, что операция Киева "Паутина" с атакой на российские аэродромы и ряд других диверсий являются частью более масштабного плана, реализация которого продолжается. Он намекнул на очередную попытку Киева разрушить Крымский мост.

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Задействование спрятанных в фуры дронов для атаки на аэродромы Ходжес назвал "инновационным использованием" уже существующих технологий в неожиданном ключе.

По словам американского генерала, России придется предпринять мнрого действий, чтобы "защитить свои стратегические активы".

"Это был адский уикенд", - охарактеризовал Ходжес.

При этом он добавил, что это было "частью более масштабной операции атаки на Крымский мост".

"Посмотрим, каковы будут её окончательные последствия", - сказал Ходжес.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Украина продолжает разработку «сложных операций» на территории России. По данным издания, это уже подстегнуло напряжение между Вашингтоном и Киевом. В публикации также говорится, что СБУ якобы готовит серию диверсионных операций, в том числе, внезапную атаку на Тихоокеанский флот с использованием беспилотников.

Зеленский назвал цель операции «Паутина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня в ходе брифинга отметил, что киевский режим приобрел уже все характеристики террористического режима. Он подтвердил, что ночной массированный удар, который нанесли ВС РФ, был ответом на террористические действия Украины.

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева ударить по Крымскому мосту, заявляли, что российские военные знают о подобной угрозе и предпринимают все необходимые меры для ее предотвращения.