Маск оценил шутку Медведева

Американский миллиардер Илон Маск оценил шутку заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующую реакцию он разместил в социальной сети X.

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В частности, Медведев написал: «Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D [Дональдом Трампом] и E [Илоном Маском] за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята!»

В ответ на этот пост Маск поставил смеющийся смайлик.

Илон Маск ответил процитировавшему Пушкина Рогозину

Ранее в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп впервые публично раскритиковал американского бизнесмена, который ранее покинул администрацию Белого дома. Маск незамедлительно на этот выпад отреагировал — в X он впервые жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.