Выигравший $36 млн умер через 25 дней на приеме у дантиста

В Бразилии 73-летний фермер Антониу Лопес де Сикейра выиграл 36 миллионов долларов, однако спустя 25 дней он скончался на приеме у стоматолога. Об этом сообщает Ultimo Segundo.

Отмечается, что бразилец стал победителем в лотерее Mega-Sena, получив 201 миллион реалов (36 миллионов долларов по текущему курсу). Это стало одним из самых крупных выигрышей в истории компании.

Через 25 дней мужчина отправился к стоматологу Куйабе, штат Мату-Гросу, где ему стало плохо и он скончался. По факту произошедшего было возбуждено дело, в ходе которого полицейские выяснили, что врач нарушил профессиональные стандарты и не оказал должного медицинского сопровождения пациенту.

«Во время процедуры у Антонио остановилось дыхание и сердце, что и привело к смерти», — говорится в тексте.

Также было установлено, что персонал клиники не отслеживал жизненные показатели пациента, не собрал весь анамнез, который включал диабет, гипертонию и проблемы с сердцем. Также стоматолог ввел ему слишком большую дозу анестезии во время операции. Кроме того в клинике отсутствовало базовое оборудование для оказания экстренной помощи.

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Связи между выигрышем бразильца и последующей трагедией следствие не нашло.