"Уже в июне": стало известно, что Ермак выпросил у Трампа для Зеленского

Агентство Bloomberg сообщает, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита "Группы семи" (G7), который пройдет 15-17 июня в Канаде.

По данным агентства, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак предварительно договорился об этом во время своего визита в Вашингтон.

"Наш визит был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде", - приводит Bloomberg слова Ермака.

Зеленский не скрывает, что хочет добиться от США давления на Россию с помощью новых санкций. В последнее время он несколько раз делал заявления о том, что если давление не будет оказано, то в глазах Киева это будет считаться "соучастием" в продолжении конфликта. Трамп пока никак не отреагировал на эти выпады. При этом он дал понять, что, возможно, в ближайшее время остановить боевые действия не удастся. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп заявил, что сторонам надо дать немного подраться, прежде чем вмешиваться.

Стала известна цель визита Ермака в США

Кроме этого, как сообщает газета The Wall Street Journal, Белый дом тайно оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить законопроект о пошлинах в 500% против стран, закупающих у России углеводороды и уран.