Токаев призвал реформировать ООН

Структуры ООН, в том числе Совет Безопасности, необходимо реформировать. С таким призывом выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает The Hill.

По его словам, реформирование необходимо, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов: США, Великобритании, Франции, России и Китая. Токаев уверен, что только в таком случае ООН сможет «лучше решать разнообразные и неотложные региональные проблемы». Среди ключевых текущих угроз он назвал пандемии, изменение климата и ядерное самоуничтожение.

Также Токаев считает, что если удастся сделать ООН более ориентированной на результаты, то появятся институты, которые соответствуют требованиям XXI века и способны возглавить борьбу с различными проблемами.