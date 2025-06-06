Токаев призвал реформировать ООН

По словам Касым-Жомарта Токаева, особенно это касается Совета безопасности.

«Если ООН действительно хочет служить мировому сообществу, то её структуры должны быть реформированы, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов (США, Великобритании, Франции, России и Китая). Только тогда ООН сможет лучше решать разнообразные и неотложные региональные проблемы нашего времени», — написал Токаев в статье, которая вышла в американском издании The Hill к 80-летию организации.

Президент Казахстана считает, что необходимо сделать ООН более отзывчивой к региональным приоритетам и отражающей сегодняшние глобальные реалии.