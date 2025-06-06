Зеленский обратился к Трампу после обстрела Украины Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку со стороны Вооруженных сил (ВС) России, заявив, что президенту США Дональду Трампу пора идти на решительные меры. Свое заявление он выложил в Telegram-канале.

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По его данным поражения зафиксированы в Киевской, а также Волынской, Полтавской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Он добавил, что для обстрела использовалось более 400 дронов и 40 ракет.

«Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию», — написал Зеленский.

Ранее Трамп усомнился в саммите с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.