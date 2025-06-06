Стало известно, кто приказал не забирать тела убитых украинских военных

Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела украинских военных в рамках обмена, о котором договорились в Стамбуле. Об этом заявил в эфире RT депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Отвечая на вопрос издания, нардеп заявил, что известно об этом точно.

«Зеленский лично отдал приказ не забирать тела погибших украинских военных», - высказался парламентарий.

По словам Дмитрука, одной из основных причин является то, что Зеленский привык сам получать выплаты из бюджета за погибших военных.

По его мнению, эта ситуация может стать так называемым катарсисом, способным вызвать гражданский гнев, гражданское противостояние против режима Зеленского.

На Украине подтвердили отказ принимать тела бойцов ВСУ

Ранее украинский Координационный штаб по вопросам пленных опроверг информацию о начале обмена телами погибших военных в рамках достигнутой на переговорах в Стамбуле договоренности.

При этом в Госдуме РФ заявили, что от тел погибших Киев отказался из-за безразличия к бойцам ВСУ.