Губернатор Калифорнии пригрозил Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил прекратить выплаты федеральных налогов на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп готовит масштабное сокращение финансирования штата.

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Об этом сообщает издание Politico.

«Мы платим на 80 миллиардов долларов больше налогов, чем получаем обратно. Возможно, пришло время прекратить это», — заявил губернатор-демократ, ссылаясь на недавний анализ Института Рокфеллера.

Информацию о том, что Трамп рассматривает возможность полного прекращения федерального грантового финансирования университетов Калифорнии, опубликовал телеканал CNN.

Как пишет источник, американский лидер и раньше использовал федеральное финансирование в качестве меры давления для навязывания своей политики Калифорнии. Так, в мае Трамп пригрозил перекрыть денежный поток штата, если спортсмен-трансгендер примет участие в соревнованиях по легкой атлетике среди девушек.

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