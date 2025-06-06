В парламенте Австрии возмутились визитом Зеленского

Председатель Австрийской партии свободы (FPO) и лидер крупнейшей фракции парламента страны Герберт Кикль выразил недовольство предстоящим визитом в Австрию президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает издание Kosmo.

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«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны», — сказал политик.

По его словам, государственный визит Зеленского в страну может не только сделать ее «потенциальной целью» в случае эскалации конфликта, но и представляет собой нарушение закрепленного в конституции положения о нейтралитете. Депутат добавил, что Австрия как нейтральное государство должна взять на себя роль посредника, а не занимать чью-либо сторону.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», визит Зеленского в Австрию может состояться 16 июня.

Ранее Зеленский посетил Литву. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, целью визита было участие в саммите «Бухарестской девятки» и стран Северной Европы.