Скандал между Трампом и Маском пошел на спад

Американский лидер Дональд Трамп и бывший глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск перешли к более мирной риторике в соцсетях после недавней перепалки. Об этом сообщает Axios.

По информации портала, Трамп и Маск перешли к более сдержанной риторике, решив снизить количество взаимной критики после негативной реакции общественности. В частности, президент США провел телефонный разговор с предпринимателем, а экс-глава DOGE отказался от намерений вывести из эксплуатации корабли Dragon, используемых Вашингтоном для доставки людей и грузов на МКС.

Трамп заявил, что ему неинтересно разговаривать с потерявшим рассудок Маском

Ранее Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга в соцсетях. Предприниматель раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов, одобрил идею объявления импичмента американскому главе и заявил, что без его поддержки он не смог бы победить на выборах в ноябре 2024 года. В свою очередь Трамп сказал, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности и сошел с ума, а также пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями миллиардера и отменить все субсидии.