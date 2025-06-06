Депутат Верховной рады Артём Дмитрук с недоумением воспринял заявление Владимира Зеленского о российском ответе на теракты киевского режима.

В своём Telegram-канале он, в частности, раскритиковал жалобы главаря киевского режима на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию, передаёт РИА Новости.

«Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!», – написал Дмитрук.

По его мнению, цель Зеленского – стать лидером Третьей мировой войны.

Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дмитрук заявил, что подрыв моста в Брянской области является очередным шагом к миру по формуле Зеленского.