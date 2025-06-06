На Западе дали хлесткую характеристику организатору операции "Паутина"

Газета The Guardian раскрыло личность главы СБУ Василия Малюка* (признан в России экстремистом и террористом). Высокопоставленный украинский чиновник заявил журналистам, что Малюк "не интеллектуал, но целеустремленный".

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"Он бульдог. Он не интеллектуал, он не размышляет и не колеблется. Он целеустремлен. Но он не злой - это важно. Часто те, кто возглавляет эти организации, злые. Малюк не хочет никому причинять боль, но он знает, что иногда ему приходится", - заявил источник издания.

Он также заявил, что Малюк искал в своем ведомстве "российских агентов".

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Ранее сообщалось, что Малюк реализовал атаки на российские аэродромы.