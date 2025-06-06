Киев готовится к продолжению конфликта до конца 2026 года

Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил на заседании Верховной рады, что в правительстве разрабатывают сценарий о продолжении боевых действий до конца 2026 года. По его словам, к депутатам будут обращаться за внесением изменений в бюджет, поскольку денег на финансирование армии уже не хватает.

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"Мы будем к вам обращаться о внесении изменений в закон о государственном бюджете", - сказал Марченко депутатам Рады, объяснив, что на ВСУ средств недостаточно.

Министр также отметил, что при планировании не всегда можно предвидеть разные ситуации, связанные с изменением поставок оружия партнерами, активизацией боев, сменой технологий.

Марченко также рассказал, что украинский минфин сейчас планирует бюджетную декларацию по двум сценариям - базовому и альтернативному.

Альтернативный сценарий "будет предусматривать продолжение боевых действий на весь период 2026 года", отметил глава украинского минфина.