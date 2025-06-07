Миллиардер Илон Маск удалил пост со своим заявлением о том, что списки Эпштейна по делу педофилов не были обнародованы, потому что в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает RT.

Скандальный пост Маска, косвенно обвиняющий Трампа в связях с Эпштейном, пропал с его страницы в соцсети X. С утра субботы запись недоступна пользователям.

Маск сделал шокирующее заявление о Трампе

Ранее Маск разместил в соцсети X пост о том, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в материалах уголовного дела Джеффри Эпштейна. Аналитики заявили, что этот материал может стать «точкой невозврата» в конфликте Маска и Трампа.