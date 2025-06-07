Маск удалил провокационный пост про Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удалил свой пост в социальной сети Х о том, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в так называемых файлах Джеффри Эпштейна. Публикация пропала с его страницы в субботу, 7 июня.

© Вечерняя Москва

3 июня бизнесмен открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он заявил, что США с каждым годом только увеличивают свой госдолг — этот фактор в определенный момент может стать экономическим крахом для страны. Маск также поддержал идею объявления импичмента Трампу.

Бизнесмен резко высказался в отношении Трампа, заявив, что без его поддержки тот не смог бы одержать победу на президентских выборах. Глава США ответил на его слова о сокращении расходов бюджета — он предложил прекратить предоставлять компаниям Маска госсубсидии и контракты. Предприниматель ответил, что в связи с этим компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon.

Трамп впоследствии заявил, что Маск сошел с ума и «износился», поэтому он попросил его покинуть госслужбу и изъял его мандат на электромобили. Миллиардер в ответ на это рассказал о связи президента США с делом Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми. По его словам, материалы не опубликованы из-за того, что в них есть имя Трампа.

Маск сделал шокирующее заявление о Трампе

6 июня отец Илона Маска Эррол призвал сына признать свое поражение после перепалки с главой государства.