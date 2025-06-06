Мэра города расстреляли в машине прямо возле его дома

Мэр города Такамбаро (Мексика) Сальвадор Бастида Гарсиа был расстрелян вместе со своим телохранителем в автомобиле, сообщает Universal.

Инцидент произошел, когда чиновник подъезжал к своему дому. Несколько вооруженных лиц открыли огонь по внедорожнику. Раненого мэра успели доставить в больницу, однако спасти его не удалось.

В конце декабря прошлого года федеральная прокуратура Мексики начала расследование против Бастиды Гарсии и некоторых членов его администрации по подозрению в связях с организованными преступными группировками, включая наркокартель «Новое поколение Халиско. Эта группировка является одной из самых влиятельных в Мексике. На ее счету незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и киберпреступления. Недавно американские власти «Новое поколение Халиско международной террористической структурой.

Бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре в Мексике

В мае мужчина открыл стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне. В результате погибли два сотрудника израильского посольства: мужчина и женщина. Президент США Дональд Трамп в соцсети назвал убийство «ужасным, основанным на антисемитизме. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования родным и близким погибших, распорядился усилить меры безопасности во всех израильских посольствах.