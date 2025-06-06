Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в соцсети Х, что в стране не хватает денег на финансирование собственной армии, так как все уходит на помощь Украине.

"Ни цента не осталось для французской армии!" - заявил политик.

Филиппо добавил, что все эти средства ушли на Украину.

"И продолжают уходить", - резюмировал Филиппо.

Он также раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за поддержку создания единой европейской армии, поскольку, по мнению политика, французская армия и ее программы вооружений "сидят на сухом пайке".