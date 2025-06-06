Пока вы не уснули: реакция Зеленского на ночной удар России и решение ЦБ по ключевой ставке

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Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

Владимир Зеленский публично пожаловался на массированный удар в ответ на атаки Киева и потребовал от Запада «надавить на Россию». Его слова приводит РИА Новости. Сегодня в Минобороны России сообщили о том, что российские войска в ночь на 6 июня в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар «по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава».

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ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

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Опровергнута теория Большого взрыва

© Российская Газета

Журнал Physical Review D опубликовал исследование, предлагающее альтернативную гипотезу создания Вселенной. Авторы работы утверждают, что Большой взрыв не был началом всего, как принято считать.

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ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в одной стране

Российская частная военная компания «Вагнер» объявила об успешном завершении миссии в Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

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«Лента» захотела купить гипермаркеты сети «Магнит»

Компания «Лента» может приобрести часть магазинов «Магнит». Второй стремится развивать магазины «у дома» и небольшие торговые точки, отказываясь от крупных торговых площадей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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СМИ: Белый дом готовится к возможной «затяжной войне» с Маском

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния с американским миллиардером Илоном Маском, при котором союзникам политика и бизнесмена придется «выбирать сторону». Об этом пишет газета The New York Times.

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Tesla потеряла $150 млрд из-за ссоры Маска и Трампа в соцсетях

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Акции американского производителя электромобилей Tesla упали в стоимости на 14%, до $284,7 за бумагу, на фоне конфликта основателя и гендиректора компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Forbes.

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Европейская страна случайно выступила против антироссийских санкций

Парламент Словакии случайно выступил против антироссийских санкций. Об этом сообщает Euractiv. «Небольшое количество словацких депутатов одобрило резолюцию, обязывающую правительство выступить против антироссийских санкций, которая была принята только потому, что оппозиция по ошибке не явилась на голосование», — говорится в материале.

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Скандал в российском футболе. «Сочи» обвинили в попытке сыграть договорняк

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Сергей Шишкарёв прекращает финансирование новороссийского клуба. Сегодня, 6 июня, в Москве состоялся брифинг инвестора новороссийского «Черноморца» Сергея Шишкарёва. Вступительный монолог бизнесмена напоминал дежурное подведение итогов сезона, но в итоге вылился в ряд громких заявлений.

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В России привезут новую версию бестселлера JAC T9

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Популярный в России китайский пикап JAC T9 в самое ближайшее время обзаведется второй моторной версией. Выход новинки на российский рынок запланирован в середине лета, рассказали в отечественном представительстве марки.

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