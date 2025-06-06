На Украине подтвердили отказ принимать тела бойцов ВСУ

Украина не стала принимать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пыталась передать российская сторона. Отказ Киева в своем Telegram-канале подтвердил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным организации, подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, а также к возврату тел военнослужащих все еще ведется.

Минобороны: РФ и Украина завершили обмен пленными по формуле "1000 на 1000"

Представители штаба также подчеркнули, что Киев готов к проведению репатриационных мероприятий и обменов военнопленными.