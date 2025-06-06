Джей Ди Вэнс назвал лживыми утверждения о вспыльчивости Трампа

Утверждения о том, что президент США Дональд Трамп обладает вспыльчивым характером является выдумкой журналистов «корпоративных СМИ».

Такое заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на своей странице в социальной сети X на фоне конфликта американского лидера с бизнесменом Илоном Маском.

«Существует множество лживых утверждение, которые корпоративные СМИ распространяют о Трампе. Одно из самых вопиющих – будто он импульсивен и вспыльчив», – написал политик.

По его словам, поведение главы государства в кризисных ситуациях говорит об обратном.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка, после которой предприниматель раскритиковал решение главы Белого дома по налогам.

Глава государства назвал предпринимателя сумасшедшим, а также предложил прекратить предоставлять ему государственные субсидии.

Бизнесмен в соцсети X поддержал идею объявить главе государства импичмент и заменить его на вице-президента Джей Ди Вэнса.

Также он заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах бизнесмена Джеффри Эпштейна, осужденного за торговлю детьми. Бизнесмен заявил, что именно из-за этого были обнародованы не все документы, а также сделал репост архивного видео, на котором Трамп запечатлен на вечеринке Эпштейна.