Помощники президента США Дональда Трампа ожидали разлада в его отношениях с предпринимателем и бывшим главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском, но считали, что он произойдет позже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, некоторые помощники Трампа в групповых чатах сравнивали его разлад с Маском с «разводом».

«Они отмечали, что ожидали этого, но не так скоро», — говорится в тексте.

В частности, один из собеседников телеканала признался, что думал, что отношения Трампа с Маском ухудшатся в августе.

Трамп заявил о нежелании говорить с «сумасшедшим» Маском

Ранее экс-глава DOGE раскритиковал «Единый, большой, красивый» законопроект американского лидера о сокращении федеральных расходов, назвав его «мерзостью». В ответ президент США заявил, что разочаровался в предпринимателе. Позже Маск обвинил Трампа в неблагодарности, указав, что он не смог бы выиграть на президентских выборах без него.