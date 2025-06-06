Отец Маска дал неожиданный совет сыну после ссоры с Трампом

Отец Илона Маска Эррол посоветовал признать сыну поражение в ссоре с президентом США Дональдом Трампом. О ситуации он высказался в беседе с The Times.

Ссору миллиардера его отец сравнил со со схваткой альфа-самцов. Борьба за власть ведется в любой успешной группе животных между альфа-самцами, отметил Эррол Маск.

Он также добавил, что главный в США на данный момент Трамп, поскольку он президент, и с этим нужно смириться Маску.

Трамп заявил о нежелании говорить с «сумасшедшим» Маском

По мнению отца бизнесмена, он должен дать ситуации успокоиться. Маск-старший выразил надежду, что сын так и сделает.

Ранее Маск после ссоры с Трампом заявил, что глава Белого дома фигурирует в файлах Эпштейна. По словам предпринимателя, настоящая причина, по которой документы Эпштейна не были обнародованы, именно эта.