Блогер Евгений Ершов довел до слез внучку первого президента Узбекистана, блогершу Мариам Тилляеву в шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В вырезанной сцене, которую предоставили в пресс-службе, Ершов кричит на Тилляеву и ругается на нее матом. Причиной конфликта стало якобы высказывание блогерши за круглым столом. По словам блогера, девушка якобы заявила о заговоре Ершова и актрисы Натальи Рудовой против экстрасенса Натальи Бантеевой.

«Ты меня дебилом назвала? Не обращайся ко мне, если ты тупая. Не надо со мной общаться. У тебя мозга нет», — заявил блогер в ролике.

Ершов утверждает, что Тилляева назвала Бантееву «неинтересным игроком». Девушка уверила, что не говорила этого.

«У него ложное восприятие, и он ходит и пытается у каждого человека получить подтверждение этого воспоминания. Я на взводе, сильно спрессую, и мне кажется, что он хочет меня слить», — поделилась Тилляева.

Внучка первого президента Узбекистана подозревает, что Ершов пытается создать новую коалицию против «светлых». Актриса Наталья Рудова усомнилась в этом. Она предположила, что дело в характере блогера. Артистка назвала его «взрывным парнем».

Фитнес-блогерша оскорбила местных жителей в Египте своим полуголым видом

Ершов извинился перед Тилляевой за то, что поднял голос. В ответ блогерша заявила, что участник шоу послал ее матом. Блогер уверил, что девушке послышалось. Он отметил, что не хочет выгонять Тилляеву из проекта.