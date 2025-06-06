НАТО ограничит обсуждение Украины в Гааге

Должностные лица, организующие саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня, попытаются ограничить обсуждение Украины и размышляют, как могут спланировать присутствие Владимира Зеленского, чтобы при этом "не провоцировать" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но существует гибкость в отношении точного формата, который допустил бы его присутствие", - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО.

По словам источников, Зеленский, возможно, будет присутствовать на ужине перед саммитом, но его не допустят на главную встречу. При этом НАТО пока не подтвердила приглашение главы киевского режима.

По сведениям агентства, опасения стран - членов НАТО связаны с потенциальной вероятностью повторения скандала, произошедшего во время личной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 18 февраля, поставившего под угрозу поддержку Украины союзниками. Заявления американского президента о возможном выходе США из альянса также вызывают обеспокоенность у официальных лиц, пишет агентство.

Согласно данным Reuters, саммит пройдет в коротком формате и заявление по его итогам будет таким же. В итоговом документе также не будут представлены рекомендации по "новой стратегии" в отношении России.

Ранее журнал The Atlantic сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен решением Украины нанести удары по российским военным аэродромам и в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Киева. По словам источников журнала из числа сотрудников вашингтонской администрации, американский лидер "в частном порядке выражал недовольство тем, что удары могут привести к эскалации конфликта". По сведениям издания, "атака с применением беспилотников вновь пробудила давнее недовольство президента <...> Владимиром Зеленским и вызвала новые споры в Белом доме о том, следует ли США оставить Украину".