На Западе предрекли крах «Большой семерки»
Страны «Большой семерки» (G7) постепенно утрачивают свое влияние, поэтому дни объединения сочтены. Такое мнение выразил Bloomberg.
«Спустя полвека после того, как лучшие представители мировой экономики впервые собрались в замке 14 века, чтобы выработать коллективный ответ на нефтяной кризис, у «Большой семерки» наступило трудное время. Доля интересов мира, которую она представляет, снижается — теперь она составляет менее 30 процентов ВВП и 10 процентов населения — и то же самое касается ее влияния на Владимира Путина и Дональда Трампа», — отметили журналисты издания.
Так же, издание отмечает, что после исключения России из «Большой восьмерки» в 2014 году, Россия обратилась к более близким по духу партнерам из стран БРИКС.
В Госдуме заявили, развал ЕС не за горами
Ранее сообщалось, что американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7.