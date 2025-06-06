В Нидерландах назначили досрочные выборы после падения парламента

Кабинет министров Нидерландов после падения правительства назначил проведение досрочных парламентских выборов на 29 октября 2025 года. Об этом сообщает BN DeStem.

Ранее правящая коалиция Нидерландов потеряла большинство в парламенте и премьер Дик Схооф объявил об отставке своего правительства. Это произошло из-за решения крайне правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса покинуть коалицию.

Вилдерса возмутил отказ коллег от ужесточения миграционной политики. PVV была крупнейшей из четырех коалиционных партий.

Внеочередные выборы было решено провести через 148 дней. Как отмечает BN DeStem, еще ни разу в новейшей истории Нидерландов не требовалось так много времени для проведения новых выборов после падения кабинета министров.

В правительстве объяснили, что такие сроки связаны с летними и осенними каникулами в стране. Министр внутренних дел Юдит Уйтермарк отметила, что «люди должны быть дома, чтобы иметь возможность проголосовать».