Трамп заявил о нежелании говорить с «сумасшедшим» Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не особенно» заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском в ближайшее время. Об этом сообщает ABC News.

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Ранее между Трампом и Маском произошла публичная ссора. Этому предшествовала критика Маска в адрес программного законопроекта Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Маск назвал этот проект увеличивающим бюджетный дефицит, а в Белом доме объяснили критику планами по отмене льгот для Tesla.

Трамп заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. После этого президент США намекнул, что власти могут прекратить предоставление субсидий компаниям Маска.

Затем Маск написал, что пришло время «сбросить настоящую бомбу», и заявил, что Трамп фигурировал в «файлах Эпштейна» - документах финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в доставке несовершеннолетних девушек и молодых женщин на остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации со стороны влиятельных людей. Кроме того, Маск призвал объявить импичмент Трампу и заявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации космического корабля, необходимого для работы NASA.

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Forbes писал, что чиновники Белого дома «работают за кулисами, чтобы убедить президента умерить свою публичную критику Маска, дабы избежать эскалации».

Сообщалось, что сотрудники администрации Трампа запланировали на 6 июня телефонный разговор с Маском, чтобы «заключить мир». Утром 6 июня журналисты ABC News задали Трампу вопрос, намерен ли он поговорить с Маском.

«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?» - спросил Трамп в ответ, отметив, что ему «не особенно» интересно разговаривать с Маском прямо сейчас.

По словам Трампа, Маск хочет поговорить с ним, но сам он не готов к этому.