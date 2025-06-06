В Латвии пригрозили уголовным делом говорившему на русском депутату

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что говорившему на русском языке в Сейме депутату Алексею Росликову грозит административное дело и уголовная ответственность. Об этом министр написала на своей странице в одной из соцсетей.

Ранее Росликова удалили с заседания Сейма Латвии, на котором рассматривалась декларация об «устранении лингвистических последствий русификации». Депутат раскритиковал этот документ, подчеркнув, что русскоязычные люди стояли на баррикадах вместе с латышами.

Также депутат предположил, что для русскоязычных в Латвии могут создать «отдельные закрытые зоны» и ввести запрет на русские имена. Свое выступление он закончил фразой на русском: «Русский язык - наш язык!».

Либиня-Эгнере заявила, что слова Росликова «ставят под сомнение латышский язык как единственный национальный». Она назвала их «категорически неприемлемыми, угрожающими государственности Латвии и разделяющими общество».

Министр призвала наказать депутата. Она сообщила, что Центр государственного языка Латвии начнет процесс об административном правонарушении и будет сотрудничать с властями «в случае уголовного производства». По мнению министра, заявления Росликова «особенно опасны в данных геополитических условиях».