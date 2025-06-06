Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в лицемерии из-за критики в адрес западных лидеров, не оказывающих давления на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

После разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа Зеленский призвал западные страны усилить давление на Россию. Зеленский заявил, что мировые лидеры, не желающие наказывать Москву, «разделяют с ней ответственность».

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Также он отметил, что лидеров, которые хотят усилить давление на Россию, но не могут этого сделать, президент РФ Владимир Путин «больше не считает сильными». Эти заявления были восприняты как укол в адрес Трампа, заявившего, что дедлайн по санкциям против России находится в его голове и он сам решит, нужны ли новые ограничения.

«Удивительно, с каким лицемерием этот человек [Зеленский] продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!» - так слова Зеленского прокомментировал Дмитрук.

По его мнению, своей критикой подхода Трампа к украинскому кризису Зеленский раскрыл свою цель - «стать лидером Третьей мировой войны».